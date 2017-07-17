На Украине начали охоту на пользователей сервиса "Яндекс. Такси"

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Украинские активисты начали травлю водителей такси, которые работают через приложение "Яндекс. Такси". Кроме того, пассажиров сервиса обещают внести в список сайта "Миротворец".

На Украине активисты начали охоту и травлю водителей, которые работают через сервис "Яндекс. Такси".

Как сообщает местное издание "Вести", активисты вызывают автомобиль с помощью сервиса, а затем сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента о санкциях против российских компаний. По данным СМИ, один из них якобы пошел на сотрудничество и "слил" базу клиентов приложения. Их личные данные теперь намерены внести в список сайта "Миротворец".

"Юристы говорят: формально водители не под санкциями, но их легко можно подвести под статью о незаконном предпринимательстве", - говорится в сообщении издания.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции. Теперь в стране запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.