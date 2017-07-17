Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков

Теги: Экономика банк россия

Крупнейшие российские банки - Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, "Открытие", Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк - опубликовали совместное заявление, в котором объявили о выходе из Ассоциации российских банков. Они не исключили создание нового профессионального объединения.

Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, "Открытие", Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк опубликовали совместное заявление, в котором объявили о выходе из Ассоциации российских банков, передает ТАСС.

Свое решение крупнейшие российские банки объяснили тем, что они не удовлетворены работой руководства АРБ, которое "не учитывало интересы членов ассоциации".

"Будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций", - говорится в заявлении банков.

В Альфа-банке констатировали, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. "Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации - кредитных организаций, но и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами", - заявили в банке.

Читайте также:

СМИ узнали о готовности ЦБ отозвать лицензию у "Югры"

Набиуллина: банковская система рискует превратиться в один большой ломбард