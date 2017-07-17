Мосгорсуд признал законным приговор националисту Демушкину

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Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Дмитрию Демушкину, осужденному на 2,5 года колонии общего режима. Таким образом, суд отклонил апелляцию его адвоката, который настаивал на оправдании Демушкина и прекращении уголовного дела.

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему лидеру запрещенного в России националистического движения "Русские" Дмитрию Демушкину, осужденному на 2,5 года колонии общего режима.

"Приговор районного суда оставить без изменения", - приводит слова судьи РИА Новости. Таким образом, суд отклонил апелляцию адвоката Демушкина, который настаивал на оправдании его подзащитного и прекращении уголовного дела.

Ранее в апреле Нагатинский суд столицы приговорил Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год он разместил на своей странице в соцcети несколько статей экстремистского содержания.

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