Поклонская ответила на вопрос о судимости ее духовника

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила журналистам самим поехать в монастырь и спросить ее духовника отца Сергия о его прошлом. Ранее СМИ сообщали, что отец Сергий, в миру Николай Романов, был судим, отсидев 13 лет за убийство и грабеж.

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что ее духовник отец Сергий, в миру Николай Романов, живущий в монастыре в Среднеуральске, ранее был судим, отсидев 13 лет в нижнетагильской ИК-13 за убийство и грабеж.

В ответ на вопрос, знала ли Поклонская об этом, она предложила журналистам спросить об этом самого священника. "Вот поезжайте в монастырь, где он служит, и спросите у него", - цитирует РИА Новости депутата.

Поклонская ранее прибыла в Екатеринбург для участия в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых.

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