Виновника смертельного ДТП в Москве задержали в Германии

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Водитель автомобиля Mercedes, который в декабре прошлого года на Бауманской улице в Москве насмерть сбил пешехода, задержан в Мюнхене. Об этом сообщили в МВД России.

Водитель, который насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве в декабре прошлого года, задержан в Германии. Об этом TVC.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержание Александра Ломова произошло в Мюнхене.

Авария произошла 13 декабря 2016 года. Ломов, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, сбил пешехода на Бауманской улице, после чего скрылся. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.

Водитель и владелец машины Карен Губасарян позднее были объявлены в федеральный розыск.