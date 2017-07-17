Президент Польши подписал закон о сносе советских памятников

Теги: В мире памятник польша снос

Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в Польше. Документ предусматривает снос памятников, которые "прославляют тоталитарные системы", в том числе мемориалы в честь Красной Армии.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в стране, который предусматривает снос советских памятников. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

"Президент подписал закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", - передает РИА Новости. Документ вступит в силу через три месяца с момента подписания.

Ранее в июне польский Сейм принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Документ предусматривает снос памятников, которые "прославляют тоталитарные системы", в том числе мемориалы в честь Красной Армии.

Читайте также:

В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей

Парламент Польши принял законопроект о сносе советских памятников

Польский Сейм одобрил снос 500 советских памятников