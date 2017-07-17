Самолеты Georgian Airways снова могут летать из Тбилиси в Москву

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Замгендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян заявил о снятии ограничений на полеты между Грузией и Россией. Ранее в субботу российский Минтранс запретил полеты грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву.

Заместитель генерального директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Роберт Оганесян заявил о снятии всех ограничений на полеты между Грузией и Россией.

"Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений", - приводит ТАСС слова Оганесяна.

В субботу российский Минтранс ограничил полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси в Москву. В ведомстве пояснили, что это стало ответной зеркальной мерой на запрет грузинской стороной на выполнение авиакомпанией "Уральские авиалинии" четырех рейсов из аэропорта Жуковский в Тбилиси.

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