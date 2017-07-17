Трамп поддержал желание сына получить компромат на Клинтон

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Дональд Трамп не видит ничего предосудительного в попытке своего сына получить компромат на Хиллари Клинтон. По его словам, большинство политиков сделали бы точно так же.

Президент США Дональд Трамп поддержал своего сына в скандале вокруг его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По его словам, большинство политиков пошли бы на такую встречу.

"Большинство политиков пошли бы на встречу наподобие той, на которой был Дон-младший, чтобы получить информацию о сопернике. Таковы реалии политики!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2017 г.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп-младший встречался с адвокатом Весельницкой, которая якобы располагала информацией о сопернике Трампа-старшего на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Встреча Дональда Трампа-младшего с юристом была очень короткой. По его словам, Весельницкая не сообщила его ничего интересного, поэтому о самой встрече он даже не стал информировать отца.

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