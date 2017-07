Трамп поддержал желание сына получить компромат на Клинтон

Президент США Дональд Трамп поддержал своего сына в скандале вокруг его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По его словам, большинство политиков пошли бы на такую встречу.

"Большинство политиков пошли бы на встречу наподобие той, на которой был Дон-младший, чтобы получить информацию о сопернике. Таковы реалии политики!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics!