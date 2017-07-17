В АРБ прокомментировали выход ряда крупных банков из ассоциации‍

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Несколько крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков. Президент АРБ Гарегин Тосунян сожалеет о решении банков и добавил, что отвергает обвинения в адрес организации.

Ассоциация российских банков сожалеет о выходе ряда крупных кредитных организаций из АРБ. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

В заявлении АРБ отмечается, что позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44-мя "за" при одном голосе "против" и одном "воздержавшемся".

"В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации", - утверждает АРБ.

В понедельник несколько крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков. Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.

Эффективность работы ассоциации снижается, а президент организации единолично принимает решения без консультаций с участниками АРБ, заявили в банках. Теперь они рассматривают возможность создания нового профессионального объединения.

АРБ - негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества.Учреждена в марте 1991 года.

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