В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца
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Парламент Турции продлил режим ЧП в стране еще на 90 дней. Голосование по данному вопросу прошло в понедельник. Ранее режим ЧП продлевался уже трижды после попытки государственного переворота в июле прошлого года.
Парламент Турции принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Голосование по соответствующему запросу правительства прошло в понедельник в Великом национальном собрании Турции.
Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля. Ранее он продлевался уже трижды после попытки государственного переворота в июле прошлого года.
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