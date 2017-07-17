В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

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Парламент Турции продлил режим ЧП в стране еще на 90 дней. Голосование по данному вопросу прошло в понедельник. Ранее режим ЧП продлевался уже трижды после попытки государственного переворота в июле прошлого года.

Парламент Турции принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование по соответствующему запросу правительства прошло в понедельник в Великом национальном собрании Турции.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля. Ранее он продлевался уже трижды после попытки государственного переворота в июле прошлого года.

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