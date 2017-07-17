ФАС потребовала отрегулировать цены на тарифы в роуминге

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Федеральная антимонопольная служба потребовала от четверки ведущих операторов сотовой связи отменить национальный роуминг. В действиях операторов ФАС усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если роуминг отменят, абоненты смогут путешествовать по России, пользуясь услугами связи по тем же тарифам, что в домашнем регионе. Но операторы "большой четверки" заявляют, что при этом понесут большие убытки, и наверняка постараются их компенсировать.

Федеральная антимонопольная служба дала сотовым операторам две недели, чтобы убрать плату за роуминг. Фактически в предупреждении говорится о необоснованной разнице цен на связь внутри и за границами домашнего региона. ФАС считает, что наценки в тарифах должны быть ликвидированы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен", - заявили в ФАС.

Разговоры об отмене роуминга в России уже идут несколько лет. Часть операторов сами пошли на снижение цен из-за конкуренции. Появились безлимитные тарифы, где роуминг и сейчас формально не учитывается. Но такие пакеты связи сами по себе стоят дороже, а значит, потребитель в любом случае оплачивает все расходы. В Госдуме зарегистрировано несколько законопроектов, по которым роуминг внутри страны предлагается запретить. Но пока они не приняты.

Так поступили в Евросоюзе всего месяц назад. Теперь в любой его стране граждане платят за мобильную связь столько же, сколько у себя дома. Закон в Брюсселе назвали "историческим". Многие россияне действия ФАС тоже оценивают положительно.

ФАС считает, что роуминг в современных реалиях уже экономически не обоснован. Если так, то сотовых гигантов лишают сверхприбыли. Им остается либо согласиться с этим, либо компенсировать затраты.

"Национальный роуминг приносит операторам около 55 миллиардов рублей в год. Это несколько больше шести процентов их доходов. Соответственно операторам необходимо будет компенсировать это, повысив тарифы. Простая арифметика показывать, что примерно на 20 рублей", - объясняет управляющий партнер "ТНТ Консалтинг" Константин Акилов.

Впрочем, сотовые операторы еще могут отстоять свое право на роуминг, оспорив предписание ФАС в суде. Похожий иск уже рассматривается, компании пытаются отменить попытку антимонопольщиков отрегулировать цены на "СМС-пакеты". В вопросе роуминга "большая четверка" пока выдерживает паузу и от комментариев отказывается.

Пётр Вершинин, Владимир Хуртин, Юрий Тимошин, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".