Великобритания расширит тренировочные программы для военных Украины

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Великобритания намерена расширить программу подготовки украинских военных. Как отметил министр обороны Соединенного королевства, таким образом Лондон выражает свою поддержку Киеву "перед лицом российской агрессии". Обучение будет иметь оборонительный характер и поможет защитить украинские войска от угроз, с которыми они, как считают в Лондоне, сталкиваются ежедневно.

Буксуя в песках под Херсоном, на берег выезжают знаменитые американские Hummer. Морским пехотинцам высадка дается проще. Так украинцы проводят совместные учения с армейскими подразделениями 15 стран, в том числе США, Великобритании и Канады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В учениях задействованы более 20 кораблей и катеров, преимущественно под флагами НАТО, а также авиация. На борт одного из немногочисленных украинских военных судов, держащихся на плаву, – фрегата "Гетман Сагайдачный" в понедельник поднялся Петр Порошенко. Вполне ожидаемо говорил о российской агрессии и стремлении присоединиться к Североатлантического альянсу.

"Эти учения – наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн. Совместная подготовка свидетельствует о нашем единстве и готовности вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество - демократию и свободу, верховенство закона и права человека, территориальную целостность и нерушимость границ", - заявил он.

Впрочем, о реальных сроках вступления Украины в НАТО пока всерьез не рассуждают даже самые ярые сторонники действующей власти. Поскольку в альянс не принимают страны, на территории которых продолжаются военные конфликты. Плюс, уровень подготовки и оснащенности украинских военных, что бы ни заявлял на публике Петр Порошенко, по-прежнему оставляет желать лучшего даже по меркам постсоветских республик. Кстати, президента в недавнем интервью случайно или намеренно разоблачил замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии. Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат, обманывая его, манипулируя им", - заявил он.

Самые решительные шаги по отвоеванию Крымского полуострова Киев пока делает в информационном пространстве. Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за демонстрации в кинотеатрах трейлера нового российского кинофильма "Крым". В нем описывается весна 2014 года. Лента снята на основе реальных событий. Для нынешней украинской власти это уже криминал.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".