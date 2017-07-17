На Дальнем Востоке построят 85 предприятий за деньги инвесторов

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В экономику Дальнего Востока планируется привлечь 115 миллиардов рублей, на эти средства до конца года будет создано 85 новых предприятий. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев.

Об исполнении поручений президента по развитию восточных регионов Владимиру Путину доложил полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом сообщает "ТВ Центр".

До конца года в регионах этого федерального округа должно быть запущено 85 новых предприятий. 35 их них уже действуют. Работает система государственно-частного партнёрства: на каждый рубль бюджетных вложений 10 рублей вкладывают предприниматели. Поощряются в первую очередь высокотехнологичные проекты. Их доля в общем объёме инвестиций Дальнего Востока выросла почти до 20%.

Для поддержки судостроения запускается система "квоты под киль". Рыболовецкие компании будут получать разрешения на добычу морепродуктов в зависимости от размещения заказов на новые суда на российских верфях.

"Объём уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 миллиардов. Будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Всего сейчас заявлено к реализации на Дальнем Востоке 637 проектов на общий объём 2 триллиона 110 миллиардов. Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что эти проекты ещё надо превратить в предприятия построенные, но эта работа тоже ведётся", - сказал Трутнев.