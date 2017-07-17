В Москве дорожный патруль спас кота, застрявшего в ограждении на ТТК

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Сотрудники ЦОДД спасли кота, застрявшего в ограждении на Третьем транспортном кольце в столице. В настоящее время животное по кличке Майк передано своему хозяину.

Сотрудники дорожного патруля спасли кота, который застрял в ограждении на Третьем транспортном кольце в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Дорожный патруль спас кота на ТТК. Испуганное животное застряло на разделительном ограждении оживленной магистрали", - передает РИА Новости. В настоящее время кот по кличке Майк передан своему хозяину.

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