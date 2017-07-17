Верховный суд признал законной ликвидацию "Свидетелей Иеговы"

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Верховный суд России признал законной ликвидацию организации "Свидетелей Иеговы" из-за признания ее деятельности экстремистской. Работу "свидетелей" на территории России запретили в апреле. Впоследствии Евросоюз выступил в защиту организации.

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.

В свою очередь, российские "Свидетели Иеговы" уже заявили, что намерены добиваться отмены ликвидации своей организации в России и признания решений национальных судов нарушающими права верующих.

"Точка в этом вопросе еще не поставлена, поскольку Верховный суд нарушил не только нормы российского, но и международного законодательства, поэтому мы будем обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека", - сказал "Интерфаксу" представляющий в суде "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" адвокат Виктор Женков.

По его словам, Европейский суд оценивает любое решение с точки зрения соблюдения норм Конвенции о правах человека. "Безусловно, здесь имеет место нарушение норм Конвенции, поэтому я уверен, что Европейский суд усмотрит нарушение прав верующих по этому делу", - отметил Женков.

20 апреля Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Впоследствии Евросоюз выступил в защиту организации. Тогда "свидетели" подали жалобу в ВС.

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