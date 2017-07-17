Экс-глава МВД по СЗФО получил 7 лет колонии за "золотые парашюты"

Теги: приговор суд Хищение

Бывший руководитель расформированного Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков приговорен к семи годам колонии. Его обвиняли в хищениях средств при ликвидации управления.

Экс-глава расформированного Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков приговорен к семи годам колонии по делу о хищениях при ликвидации управления. Такое решение принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс".

Кроме того, Быков лишен звания генерала-майора полиции. Также он заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Прокурор просил приговорить экс-генерала к 12 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

По версии следствия, Быков и его подчиненные после ликвидации управления в мае 2014 года подготовили задним числом приказы о выплате 32 сотрудникам премий на сумму более 19 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты дела пытались оформить на своих близких и родственников 21 квартиру на сумму около 100 миллионов.