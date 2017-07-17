Подозреваемым в убийстве россиянина в США предъявлены обвинения

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В штате Мэриленд трем подозреваемым в убийстве россиянина Артема Зиберова предъявлены обвинения. В настоящее время определяется дата начала процесса рассмотрения этого дела.

Трем подозреваемым в убийстве россиянина Артема Зиберова в США предъявлены обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя офиса прокурора штата Мэриленд.

"Я могу сказать, что трем подозреваемым были предъявлены обвинения, и сейчас мы определяем дату начала процесса", - отметила представитель офиса.

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний Артем Зиберов и американец Шади Ади Наджар были застрелены 5 июня, накануне выпускного вечера в школе. В общей сложности в них было выпущено 14 пуль. По версии следствия, убийство было совершено выходцами из Латинской Америки.

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