В Челябинской области завели дело после расправы подростков над ежами

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В Троицке возбуждено уголовное дело о жестоком убийстве пяти ежей. Ранее местная жительница нашла расчлененные тушки животных у одного из домов. На причастность к совершению преступления проверяют троих подростков.

В городе Троицк Челябинской области завели уголовное дело об убийстве пяти ежей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Дело заведено по статье о жестоком обращении с животными, передает РИА Новости.

14 июля утром на улице в городе Троицк местная жительница обнаружила на тротуаре пять мертвых ежей с отрезанными лапами и вспоротыми животами. К совершению данного преступления, возможно, причастны трое подростков в возрасте 13-15 лет. Фотографии убитых ежей опубликовали местные СМИ, после чего этим заинтересовались в полиции.

По данным источников издания Znak.com, зверство учинили 13-летние дети из неблагополучных семей. Подростки выловили семейство ежиков. Затем, надышавшись парами клея, дети устроили расправу. Они разложили тушки у жилого дома и написали кровью нецензурную надпись.

Уголовный кодекс России содержит статью о "Жестоком обращении с животными". Она предусматривает до двух лет лишения свободы. Подростков до 16 лет привлечь к ответственности по ней нельзя.

20 июня депутаты Госдумы в очередной раз перенесли законопроект "Об ответственном обращении с животными", внесенный еще в 2010 году. Ранее на важность его принятия обратил внимание президент Владимир Путин. Кроме того, отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе.

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