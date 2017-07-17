Роспотребнадзор назвал пригодные для купания зоны в Москве
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Роспотребнадзор назвал зоны отдыха, пригодные для купания в столице. Ими оказались: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарево, Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро и озеро Белое. Кроме того, в пляжном комплексе "Бич Клаб" купание временно запрещено из-за плохого качества воды.
Восемь зон отдыха оказались пригодными для купания в столице. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В настоящее время приняты в эксплуатацию все восемь зон отдыха с купанием: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарево, пляжный комплекс "Бич Клаб" (купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов), Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро, озеро Белое", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 37 зон отдыха оказались непригодными для купания. Кроме того, на 142 водоемах были обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии. В связи с этим Роспотребнадзором проведены необходимые дезобработки.
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