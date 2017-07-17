"Грабеж средь бела дня": Москва ответила на предложения по посольским дачам

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Москва не намерена торговаться с Вашингтоном за возврат российской дипсобственности. "Бандитами с большой дороги" назвал глава МИД Сергей Лавров американских чиновников, намекнувших на готовность вернуть России недвижимость в обмен на некие уступки.

Сергей Рябков и Томас Шеннон должны были встретиться еще 23 июня, но принятие очередного пакета антироссийских санкций сделало межгосударственные консультации тогда попросту невозможными. Введение новых ограничений в итоге временно приостановили. Трамп договорился с республиканским большинством, все-таки сохранив возможность для диалога. Возвращение российской дипсобственности могло бы стать в каком-то смысле прологом для этого, но Вашингтон отдавать ее не спешит и здесь рассчитывая на торг. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон захочет, чтобы этот возврат недвижимости состоялся", - заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.

Уступки по Сирии в обмен на американские "дачи" российских дипломатов - эта версия, озвученная заместителем помощника президента США, кажется откровенно неправдоподобной. Вашингтон, возможно, и требует что-то взамен, но это "что-то" вряд ли находится в столь глобальной плоскости, как Сирия. Хотя такую постановку вопроса в Кремле вообще не приемлют.

"Считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности, мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эта позиция Москвы вполне понятна. Потому как, закрыв доступ к двум жилым комплексам - постпредства России в Нью-Йорке и нашего посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, США нарушили сразу несколько международных конвенций. Решение принимала уходящая администрация президента Обамы и это было похоже на сжигание мостов. Хотя глава российского МИД в понедельник выразился иначе.

"Грабёж средь бела дня, бандиты с большой дороги какие-то там получается комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом? А чтоб её вернуть, действуют по принципу: "Что моё, то моё, что твоё - то поделим". Так люди себя не ведут приличные, воспитанные. Я убеждён, что в администрации Трампа всё-таки есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что вот это решение об аресте дипсобствености и недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов, было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии", - заявил Сергей Лавров.

Три десятка дипломатов выслали еще полгода назад. А тем, кто должен приехать им на смену, до сих пор не дают разрешения для въезда в Соединенные Штаты. При этом все эти шесть месяцев Москва никоим образом не реагировала. Никаких зеркальных мер. Диппредставительства США в России работали в том же режиме. Никого не высылали, выдавая новой администрации и лично президенту Трампу кредит доверия. Пока, правда, не оправданный. И терпение, судя по всему, на исходе.

"В данном случае российской стороне, судя по всему, не остаётся выбора — наступает время ответных мер. Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать", - сообщил глава комитета по международным отношениям Совета Федерации Константин Косачев.

"Во-первых можно линейно отреагировать. То есть арестовать, либо блокировать дипсобственность на территории России и выслать там 30 дипломатов с членами семьи. Но этот вариант развития событий, он, что называется, линейный и поэтому неинтересный. Скорее всего, российская сторона подойдет к решению этой проблемы с фантазией. Это будет ассиметричный ответ, который Вашингтону точно не понравится", - рассуждает политолог Алексей Мухин.

Для Белого дома это еще и момент истины, говорят эксперты и политологи по обе стороны океана. По тому, как разрешится этот спор из-за российской дипсобственности, будет понятно — готова ли нынешняя администрация и лично президент Трамп к реальному диалогу по более глобальным вопросам. Сомнения все сильнее.

Александр Панюшкин, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".