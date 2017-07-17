Ливни размыли участок трассы Москва — Петербург

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Ливни размыли трассу М-10 у населенного пункта Зайцево в Новгородской области. Образовавшиеся на насыпи автомобильной дороги ямы дорожники забросали камнями и покрышками.

В Новгородской области возле деревни Зайцево ливни привели к разрушению насыпи и частичному обрушению дорожного полотна на трассе Москва — Санкт-Петербург (М10).

Как передает "Интерфакс", работники дорожных служб забросали камнями и покрышками образовавшиеся "овраги", однако из-за сильных дождей ситуация продолжает ухудшаться. Фотографии разрушенной насыпи опубликовало издание "Ваши новости".

В настоящий момент угрозы для следующих по трассе автомобилей нет. Предварительно, полноценные ремонтные работы на поврежденном участке дороги начнутся во вторник.

В июле в Подмосковье ливни размыли два моста. Один – в деревне Деменково, другой – в Румянцеве. А у депутатов Госдумы протекла крыша.

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