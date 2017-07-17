Женская сборная России по футболу обыграла Италию на ЧЕ

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Футболистки сборной России обыграли команду Италии на чемпионате Европы в Нидерландах. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе нашей сборной забитыми мячами отметились Елена Данилова и Елена Морозова.

Женская сборная России по футболу обыграла команду Италии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Нидерландах. Об этом сообщает Championat.com.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиянок. В составе нашей сборной забитыми мячами отметились Елена Данилова и Елена Морозова. У итальянок в конце встречи отличилась Илария Мауро.

Эта победа стала первой в истории для женской сборной России на чемпионатах Европы. В следующем матче турнира россиянки сыграют с командой Швеции. Встреча пройдет 21 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.