Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Доме кино

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Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым пройдет в четверг, 20 июля, в Доме кино. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Прощание с актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в московском Доме кино. Церемония начнется в 11:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актерское агентство, которое представляло артиста.

Владимир Толоконников скончался в воскресенье, 15 июля. По данным его агента, актер умер от остановки сердца. Похоронят Толоконникова на Троекуровском кладбище.

Толоконников родился в 1943 году в Алма-Ате. Его самая известная роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".