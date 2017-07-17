На въезде в Крым со стороны Украины образовались пробки

Теги: Общество фсб пограничник россия украина крым

На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ. Отмечается, что время ожидания составляет от десяти до 13 часов, украинская сторона не объясняет причин задержек на КПП.

На границе Крыма со стороны Украины образовались километровые очереди из автомобилей. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по республике Крым. Российские пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска "Чонгар" с украинской стороны. Это граница Генического района Херсонской и Джанкойского района Крыма, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым", - сказал агентству ТАСС офицер российской погранслужбы.

По его словам, люди в машинах находятся в очереди от десяти до 13 часов, украинская сторона не объясняет причин задержек.

Представители Государственной пограничной службы Украины ранее заявили, что очереди на границе с Крымом создаются искусственно. Они обвинили в этом российских пограничников.

В свою очередь, глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские власти чинят преграды для туристов, которые хотят посетить курорты полуострова. По его словам, помимо негативной пропаганды в СМИ и биллбордов с запугиваниям, Киев также искусственно создает очереди на границе.

Читайте также:

Украина направила Белоруссии ноту из-за показа трейлера фильма "Крым"

Siemens подал иск из-за ситуации с турбинами в Крыму

Арки Крымского моста установят с минимальным ограничением судоходства

В Алуште открыли туристический маршрут на поля лаванды

Саратовец пытался доплыть до Крыма на плоту из бутылок. Его поймала ФСБ