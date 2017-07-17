Лидер Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в Минске

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Фронтмен группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован с кишечным расстройством в Минске. В связи с этим концерт известного британского коллектива в столице Белоруссии был отменен.

Лидер британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в одну из больниц города с кишечным расстройством. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось об отмене концерта группы в столице Белоруссии из-за болезни одного из музыкантов.

"Дэйв Гаан не сможет выступить сегодня на концерте из-за кишечного расстройства", - сказал представитель организаторов по громкой связи зрителям на "Минск-Арене". В настоящее время решается вопрос о переносе концерта британского коллектива на более поздний срок.

Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году в городе Базилдон в Великобритании. Более чем за 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий. В минувшую субботу Depeche Mode давала концерт на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.