Авиасалон МАКС‑2017 начинает свою работу в Жуковском

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Во вторник в подмосковном Жуковском начинает работу один из крупнейших международных авиасалонов МАКС-2017. Свою продукцию представляют более 650 российских и зарубежных компаний. В день открытия выставку посетит Владимир Путин.

В подмосковном Жуковском открывается авиасалон МАКС-2017. В экспозиции на земле представлены 116 воздушных судов отечественного производства – как гражданского, так и военного назначения. Это три типа бомбардировщиков КБ Туполева, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, военно-транспортный Ил-76, отмечает "ТВ Центр".

Также зрители смогут увидеть SJ-100 в версии для российского МЧС, и учебные Як-130 и Як-152. Свои самолеты в Жуковском продемонстрирует, как и в прошлый раз? американская корпорация Boeing. На нынешнем салоне представлены компании из 36 государств.

В небе свое мастерство покажут лучшие пилотажные группы из восьми стран. "Русские витязи" впервые порадуют публику выступлениями на новых Су-30СМ. "Соколы России" продемонстрируют приемы воздушного боя на Су-35. Дебютировать в небе над Жуковским в этом году будет пилотажная группа из Объединенных Арабских Эмиратов. В первые дни МАКС будет работать для специалистов, а с пятницы салон откроется для всех желающих.