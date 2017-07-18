В освобожденный от боевиков Алеппо возвращаются мирные жители

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Российский МИД решительно осудил террористические вылазки против посольства нашей страны и мирных кварталов в Дамаске. На днях два минометных снаряда разорвались недалеко от диппредставительства. Во время этой атаки никто не пострадал. Но в других районах Дамаска ранения получили семь жителей. Тем временем освобожденный от боевиков Алеппо все больше возвращается к мирной жизни.

Три года разлуки. И вот – долгожданная встреча. Дочь и супругу Фади встречает словами, которые могут говорить те, кто знает, что такое тоска и настоящая любовь, передает "ТВ Центр".

Когда в Сирии началась война, Фади отправил семью в Москву. На родину супруги Надежды. Сам остался. Думал, беспорядки скоро закончатся. Не тут-то было. Квартира еще уцелела. А вот от аптеки, в которой работал Фади, ничего не осталось. Боевики украли все лекарства.

В комнате глава семейства поставил елку. Не сезон, конечно. И до нового года еще далеко. Но Фади всегда любил жену и старался ей угодить. Вот и ёлка – чтоб запах хвои напоминал о русских традициях.

"Мы, когда уезжали, и бомбежки были, не было электричества и воды. Сейчас я вернулась, большая разница – есть и электричество, и вода", - говорит Надежда Изотова.

Коренная петербурженка Ирина в Алеппо уже 30 лет. У нее не только дети, но и внуки. Их шестеро. Правда, все разъехались. Еще до войны. Живут в других странах. Но Ирина осталась дома, на родине - в Сирии.

До войны у Ирины с мужем Камалем был свой бизнес. Фабрика. Выпускали ткани, нитки, фурнитуру. Что с ней сегодня, толком не знают. Осталась на территории, которую пока контролируют террористы. Но в их родном Алеппо уже спокойно. Потому и вернулись. А производство можно восстановить. Когда закончатся боевые действия. Тем более, что спрос на сирийский трикотаж всегда был высок. И не только на Востоке. Но и в России.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.