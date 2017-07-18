ВМС США ударили лазерным оружием по целям в Персидском заливе
ВМС США продемонстрировали журналистам телеканала CNN работу лазерной пушки, установленной на корабле Ponce в Персидском заливе. За это время был уничтожен запущенный в небо дрон и небольшие цели на проплывавшем мимо судне.
Военно-морской флот США начал использовать корабли с лазерным оружием. В частности, оно было применено в Персидском заливе против тренировочных целей, передает "Интерфакс".
Военные продемонстрировали корреспондентам телеканала CNN работу оружия нового типа. В частности, им удалось сбить учебный беспилотник. По их словам, это не испытательный образец, а уже полноценное оружие, которое американские ВМС могут применить в случае необходимости.
Дроны являются основной целью для лазерной пушки. По мнению Вашингтона, беспилотники могут быть использованы Ираном, КНДР, Китаем и Россией.
В свою очередь, капитан ВМС США Кристофер Уэлл отметил, что испытанная установка "является универсальной и может быть использована против различных целей". По его словам, при стрельбе из лазерной пушки достигается гораздо более высокая точность, чем при использовании огнестрельного оружия, передает ТАСС.
Практически не влияют на точность лазера и погодные условия.
Стоимость одной такой пушки составляет примерно 40 миллионов долларов. Она питается от собственного небольшого генератора. Один выстрел из нее обходится примерно в один доллар