ВМС США ударили лазерным оружием по целям в Персидском заливе

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ВМС США продемонстрировали журналистам телеканала CNN работу лазерной пушки, установленной на корабле Ponce в Персидском заливе. За это время был уничтожен запущенный в небо дрон и небольшие цели на проплывавшем мимо судне.

Военно-морской флот США начал использовать корабли с лазерным оружием. В частности, оно было применено в Персидском заливе против тренировочных целей, передает "Интерфакс".

Военные продемонстрировали корреспондентам телеканала CNN работу оружия нового типа. В частности, им удалось сбить учебный беспилотник. По их словам, это не испытательный образец, а уже полноценное оружие, которое американские ВМС могут применить в случае необходимости.

Дроны являются основной целью для лазерной пушки. По мнению Вашингтона, беспилотники могут быть использованы Ираном, КНДР, Китаем и Россией.

В свою очередь, капитан ВМС США Кристофер Уэлл отметил, что испытанная установка "является универсальной и может быть использована против различных целей". По его словам, при стрельбе из лазерной пушки достигается гораздо более высокая точность, чем при использовании огнестрельного оружия, передает ТАСС.

В качестве подтверждения этих слов, лазер с корабля Ponce расправился с небольшими целями на борту движущегося рядом судна.

Фотоны, которыми выстреливает лазерная пушка, движутся со скоростью света и нагревают объект до нескольких тысяч градусов, после чего он разрушается. При этом луч пушки невозможно разглядеть без спецустройств. В США отметили, что он находится за пределами оптического диапазона.

Практически не влияют на точность лазера и погодные условия.

Стоимость одной такой пушки составляет примерно 40 миллионов долларов. Она питается от собственного небольшого генератора. Один выстрел из нее обходится примерно в один доллар