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Минобороны России опубликовало исторические документы об освобождении Польши Красной армией от немецкой оккупации в 1944-1945 годах. В них зафиксированы случаи благожелательного отношения к советским солдатам и желание увековечить их подвиги в памятниках и монументах.

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные материалы, посвященные событиям освобождения Польши во время Великой отечественной войны в 1944-1945 годах.

Ранее эти документы были доступны только узкому кругу специалистов, теперь они находятся в свободном доступе. В них собраны боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы.

Документы отражают истинное отношение поляков к советской армии. Они демонстрируют, что поляки были доброжелательны к своим освободителям, хотели увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений.

Также в документах зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия.

17 июля польский президент Анжей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в стране, который предусматривает снос советских памятников.

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