CNN: Россия и США почти решили вопрос дипсобственности

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Москве и Вашингтону не удалось окончательно договориться о возвращении дипломатической собственности, однако стороны могут быть близки к решению этого вопроса. Такие выводы по итогам переговоров заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США делают американские СМИ. Встреча Сергея Рябкова и Томаса Шеннона продолжалась около трех часов.

Москва и Вашингтон близки к решению проблемы российской дипсобственности в США, однако окончательно вопрос еще не решен. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон накануне более трех часов обсуждали эту тему. Официальных комментариев по итогам встречи не поступало.

В понедельник в Москве дали понять, что не намерены торговаться с Вашингтоном. "Бандитами с большой дороги" назвал глава нашего МИД американских чиновников, намекнувших на готовность вернуть России недвижимость в обмен на некие уступки.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщили, что США не планируют возвращать России два арестованных объекта дипломатической собственности, пока не получат "что-то взамен".

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