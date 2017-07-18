Небольшой дождь и до 24 градусов тепла ожидается во вторник в столичном регионе

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Во вторник, 19 июля, в Московском регионе воздух прогреется до 24 градусов, пройдет небольшой кратковременный дождь. Такая же погода ждет москвичей в среду.

В Москве и Подмосковье во вторник будет тепло, воздух прогреется до 24 градусов, но пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

В регионе ожидается переменная облачность, ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Ночь на среду пройдет без осадков, столбики термометра покажут от 11 до 13 градусов тепла. Днем местами не исключен кратковременный дождь, температура воздуха составит до 24 градусов.