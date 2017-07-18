США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока

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США полностью сняли запрет на провоз электроники размером больше смартфона в салонах самолетов на рейсах с Ближнего Востока. Последней страной, с которой Соединенные штаты сняли это ограничение, стала Саудовская Аравия.

В США отменили запрет на провоз крупной электроники в ручной клади на рейсах с Ближнего Востока, передает Reuters.

Последней страной, с которой сняли ограничение, стала Саудовская Аравия. В ближайшее время американские эксперты посетят аэропорт страны, чтобы убедиться в выполнении требований по безопасности.

В марте 2017 года США ввели запрет на перевоз ноутбуков на борту самолетов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Причиной стала угроза терактов с использованием бомбы, встроенной в аккумуляторы электронных устройств.

В июне Министерство внутренней безопасности США ввело новые ограничения для заграничных авиарейсов. Ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний расширить досмотр пассажиров и электронных устройств, а также усилить меры по обнаружению взрывчатки. Новые меры затронули также и Россию.

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