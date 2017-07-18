В России создадут электросамолет

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На МАКС-2017 в подмосковном Жуковском гостям покажут инновационные разработки в области самолетостроения. Одной из них станет макет двигателя электросамолета. К разработке уникальной гибридно-электрической силовой установки приступили в НИЦ "Институт имени Жуковского". В результате планируется создать серийный электрический двигатель для самолета на 9–19 пассажиров.

Специалисты Национального исследовательского центра "Института имени Жуковского" приступили к разработке ключевых технологий, которые будут положены в основу создания электрического отечественного самолета, пишет газета "Известия".

На первом этапе эксперты намерены создать уникальную гибридно-электрическую силовую установку, основанную на использовании сверхпроводников. После этого на основе этих технологий планируется приступить к созданию серийного электрического двигателя для самолета на 9–19 пассажиров.

По словам генерального директора НИЦ "Институт имени Жуковского" Андрея Дутова, программа рассчитана на три года. На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который будет проходить с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, макет создаваемого двигателя будет представлен впервые.

Для создания гибридной установки впервые будут использованы высокотемпературные проводники. Благодаря им снимаются физические ограничения для повышения мощности авиационных электрических двигателей. В дальнейшем эти наработки можно будет использовать для создания научно-технического задела для силовых установок полностью электрических региональных и магистральных самолетов.