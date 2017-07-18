В МВД начались сокращения среди сотрудников по борьбе с экстремизмом

Теги: Общество мвд экстремизм росгвардия

Существенные сокращения проходят в региональных подразделениях МВД России по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства. В частности, сотрудники ГУПЭ МВД покинули свои кабинеты на Садовой-Спасской улице и переехали в главное здание Министерства.

В региональных подразделениях МВД России по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства проходят существенные сокращения. В прошедшие выходные сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД покинули свои кабинеты на Садовой-Спасской улице и в срочном порядке переехали в главное здание Министерства, пишет газета "Известия".

Источники издания отмечают, что дело не ограничится только одним переездом и уменьшением штатного расписания. В ближайшее время произойдет реформирование управления по противодействию экстремизму.

Сменить рабочие места пришлось и оперативникам Главного управления собственной безопасности (ГУСБ), которому отошло здание на Садовой-Спасской, а также Управлению по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации (УОС).

Ранее появилась информация, согласно которой, оперативно-разыскную деятельность в части противодействия экстремизму и терроризму передадут Росгвардии. Таким образом, сотрудники ГУПЭ в МВД "подстраховываются" на случай, если начнется фактическое дублирование функций двумя ведомствами. Тут реформа ГУПЭ будет неизбежна.

В самом МВД официально информацию об изменениях в ГУПЭ не прокомментировали.