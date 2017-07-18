Рассекречены уникальные документы об освобождении Польши от нацистов

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Россия рассекретила уникальные исторические документы, в которых во всех подробностях говорится об освобождении Польши Красной Армией от немецких захватчиков. Материалы опубликованы на сайте нашего Минобороны. Среди архивов есть статьи об отношении поляков к красноармейцам - советских солдат встречали как освободителей и стремились увековечить память героев.

Уникальный исторический проект Министерства обороны. Документы об освобождении Польши больше полувека находились под грифом секретно. А теперь увидеть их может каждый. Десятки фактов о том, как всё было на самом деле. И как поляки относились к Красной армии, освобождающей страны, передает "ТВ Центр".

"Своими героическими боевыми подвигами вы воздвигли мост, соединяющий нас с братским народом, с котором мы хотим жить в согласии и дружбе в предстоящие великие годы строительства после окончательной совместной победы над врагом. Честь и слава вам. Благодаря вашим подвигам поляки, рассеянные по необьятным просторам Советского союза, которые трудятся во имя нашей свободы, могут ходить с высоко поднятой головой", - говорится в рассекреченной телеграмме союза польских патриотов командованию первой дивизии имени Т. Костюшко, 17 ноября 1943 года.

Командование польской армии, в свою очередь, призывало не верить лжи немцев и помогать освободителям. И хотя сами поляки, как писали бойцы Красной армии, питаются одной картошкой, которую варят в мундире для экономии, советским солдатам были готовы отдать последний кусок хлеба. Об ужасах войны писали на родину.

"Сегодня мы получили две буханки хлеба и отдали ребятишкам, очень жалко на них смотреть, хорошенькие ребятишки - белокурые, но все рахитики, со слабыми, кривыми ножками..." – говорится в донесении политического управления 1 Украинского фронта 18 декабря 1944 года.

Тут и про гуманитарную помощь Польше с точностью до килограмма продуктов и количества патронов. И о зверствах немцев, и о том, как поляки отдавали дань памяти погибшим за них советским солдатам.

"Гроб, венки, памятник были сделаны польским населением. Польские девушки и дети несли огромное количество венков и живых цветов. На венках были надписи – "Героическим советским летчикам от благодарных польских девушек", "От благодарных детей – своим освободителям", - говорится в справке политуправления 1 Украинского фронта о положении в освобожденных с 12 января 1945 года районах Польши, февраль 1945 года.

А в одной из записок – о том, как местные жители за счет католического прихода предлагают построить мраморный памятник войнам-освободителям. Возможно, один из тех, что собираются сносить нынешние власти Польши. Закон о декоммунизации, сродни тому, что уже работает на Украине, накануне подписал президент Дуда. В списках на демонтаж - 230 монументов и обелисков Красной армии. Все они теперь на государственном уровне признаны пропагандой тоталитарного строя. Попытка переписать историю, предполагают российские парламентарии, может не только негативно отразится на отношениях между Варшавой и Москвой - спровоцировать волну неонацизма по всей Европе.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".