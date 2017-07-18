В Оренбурге врачи скорой помощи волокли пациента по земле. Видео

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В Оренбурге следователи начали проверку после публикации в соцсетях скандального видео с сотрудниками скорой помощи.

В социальных сетях пользователи выложили видео, на котором сотрудники скорой помощи Оренбурга волокли к машине пациента. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в минувшие выходные. На кадрах видно, как врач по земле тащит пациента до машины. Мужчину бросают на асфальт, затем пытаются погрузить на носилки. Водитель все это время стоит в стороне.

Известно, что больной впоследствии скончался в медучреждении. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников. Следователям предстоит выяснить, должна ли была фельдшер транспортировать пациента одна. И почему водитель ей не помогал. А также, что случилось с мужчиной и кто вызвал скорую.