Ростовчане рассказали об экологической катастрофе на реке Темерник

Теги: Общество экология ростов

Горы мусора и канализационные отходы - так теперь выглядит крупнейших приток реки Дон. Экологический ущерб, нанесенный водоёму, оценивается в несколько миллионов рублей. В Ростове-на-Дону принято решение усилить контроль за состоянием местных рек.

Река Темерник протекает через весь город Ростов-на-Дону. Когда-то по ней ходили небольшие пароходы, и в изобилии водилась рыба. На протяжении последних десятилетий река не очищалась. Поэтому настолько загрязнилась и обмелела, что в некоторых местах ее глубина составляет всего несколько сантиметров, передает "ТВ Центр".

Местные жители говорят: в последнее время речку, на которой провели все детство и юность, совсем не узнают. "Раньше здесь плавали люди, отдыхали. Был санаторий. Со всей страны съезжались люди, желудочно-кишечные заболевания лечили", - рассказал Александр Вышер.

В этом году власти начали масштабную очистку русла реки. Проект дорогостоящий - чтобы пройти первые семь с половиной километров, понадобилось более 200 миллионов рублей.

Карта намыва - это большой котлован, куда поступает грязная вода. После того, как ил осядет, уже очищенная вода возвращается по трубам обратно в реку.

По словам специалистов, основная причина загрязнения когда-то полноводной реки - несанкционированные сбросы отходов и канализационных стоков от предприятий и жилых домов. Этим летом областные власти намерены усилить контроль за нарушителями. Но даже этого может оказаться недостаточно. Чтобы вернуть реке здоровый вид, нужно еще решить вопрос с поверхностными и ливневыми стоками. Сейчас они попадают в Темерник практически без очистки.

"Не исключен вариант, что отсутствие управления этим стоком и отсутствие ловушек может свести на нет все усилия по дноуглублению и очистке, которое ведется в настоящее время", - сообщил заведующий отделом гидрологии и гидрохимии Института аридных зон ЮНЦ РАН Алексей Клещенков.

Этот вопрос власти тоже обещают продумать. А пока Темерник заметно преображается. В некоторых местах уже удалось увеличить глубину с нескольких сантиметров до 4 метров и значительно расширить русло. Ученые надеются, что это даже поможет восстановить естественные природные процессы.

В следующем году начнется новый трехлетний этап - очистят оставшиеся 10 километров реки. По берегам высадят ивы - это природные илофильтры, и создадут русловые перепады, чтобы Темерник мог насыщаться кислородом. Конечно, о возобновлении судоходства речи не идет. Но рыбы здесь точно станет больше. А в будущем вдоль всего берега разобьют большой парк.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.