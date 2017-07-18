Экскаватор за 3 млн угнали со стройки в центре Москвы
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Со стройплощадки в центре Москвы неизвестный угнал экскаватор-погрузчик стоимостью более трех миллионов рублей. Злоумышленника разыскивают полицейские, возбуждено уголовное дело.
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи экскаватора-погрузчика со стройки в центре столицы, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на Болотной набережной возле дома №10. Неизвестный проник на строительную площадку и угнал экскаватор-погрузчик JCB 4СХ14Н2 WН стоимостью 3 миллиона 26 тысяч рублей.
Злоумышленника разыскивает полиция.
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