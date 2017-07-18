МВД опровергло слухи о сокращениях в отделе по борьбе с экстремизмом

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В Министерстве внутренних дел не подтверждают информацию о сокращениях в отделах по борьбе с экстремизмом. Ранее СМИ писали, что 11 ставок в управлениях по противодействию экстремизму столичного главка МВД были переданы в Московский уголовный розыск.

МВД опровергло слухи о сокращениях в подразделениях МВД по противодействию экстремизму, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Территориальные подразделения по противодействию экстремизму МВД России работают в обычном режиме и в установленной штатной численности. Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях не соответствует действительности", - уточнила она.

Ранее газета "Известия" сообщила о сокращениях в региональных подразделениях МВД по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства. По информации источников издания, 11 ставок в управлениях по противодействию экстремизму столичного главка МВД были переданы в Московский уголовный розыск, аналогичная ситуация происходит в регионах.