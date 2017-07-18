Что посмотреть на МАКС-2017

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Фронтовые истребители, боевые вертолёты и беспилотники, а также новейшие образцы гражданской лётной техники представят во вторник на крупнейшем авиасалоне мира МАКС-2017. Он открывается в подмосковном Жуковском. В работе авиасалона принимают участие почти 700 российских и зарубежных компаний.

Авиационно-космический салон стартует воздушной программой. Она не раскрывается в деталях. Но на репетиции показали фрагменты. Наши пилотажные группы продемонстрируют групповой полет на четырех новейших истребителях Су-35С. Такого публика еще не видела, передает "ТВ Центр".

Особое внимание - рыцарям из Объединенных Арабских Эмиратов. Именно так называется эскадрилья ВВС этого ближневосточного государства. На репетиции они полностью выполнили свою программу. Гости летают на итальянских легких истребителях. И, что особенно важно, в разговоре с журналистами один пилотов признался, что наши Су - лучше. Например, Т-50. Это новая "сушка", призванная прийти на смену легендарному Су-27. Самолет нельзя назвать новинкой. Он летал на МАКСе, но в статусе разработки. Серийное производство начнется в следующем году, а потому во вторник специалисты оценят машину в ее окончательном варианте.

Среди вертолетов нужно обратить внимание на модернизированный военный транспортник для спецназа Ми-171. Технический облик этой машины был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в Сирии. На весь отечественный авиапром мир смотрит сегодня сквозь призму операции российских ВКС в арабской республике.

В программе салона, рассказали организаторы - будут задействованы 200 воздушных судов, из них 84 в ближайшие дни можно увидеть в небе, еще 116 летательных аппаратов производители продемонстрируют на стоянке. И вот здесь сразу же бросается в глаза многоцелевой МиГ-35, проходящий сейчас летные испытания. Машина высокоточным оружием способна поражать наземные и надводные цели из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника. А хедлайнер гражданской авиации - среднемагистральный МС-21 - до МАКСа не долетит. Он сейчас тестируется в Приморье на незначительных расстояниях.

Любой подобный форум - это не только зрелище, но и деловая программа. В этом году в Жуковском ожидают 770 компаний из 30 стран. Сумму контрактов подсчитают, естественно, по завершении. В Минпромторге особо подчеркивают значимость МАКСа для малых предприятий.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".