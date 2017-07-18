МИД оставляет за собой право ответить на арест дипсобственности в США

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Москва оставит за собой право ответить на арест дипсобственности в США. Об этом рассказали во вторник в МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шенноном. Ранее СМИ сообщили, что стороны близки к решению проблемы российской дипсобственности.

Вопрос о возвращении российской дипломатической собственности, арестованной в США, "почти решён". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Российский дипломат провёл в Вашингтоне консультации со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. В том числе и по вопросу ареста недвижимости российского дипкорпуса.

В Госдепартаменте итоги этой встречи не комментируют. Ранее Вашингтон заявлял, что вернёт российскую недвижимость в обмен на некоторые политические уступки.

МИД заявил, что собственность защищена международным правом, и должна быть возвращена без всяких условий. Арест на неё был наложен ещё предыдущей администрацией Барака Обамы в конце прошлого года. Тогда же из США были высланы более 30 российских дипломатов. МИД отметил, что Москва оставляет за собой право на аналогичные ответные действия.

"С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне назвал такой подход американской стороны "грабежом среди бела дня".

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