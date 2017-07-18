Глава ДНР заявил о создании государства Малороссия

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Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. По его мнению, это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма, передает "Интерфакс".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - заявил Захарченко.

Он отметил, что создание нового государства должны поддержать жители регионов и международное сообщество.

Столицей нового государства станет город Донецк, государственным флагом признается флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко также предлагает ввести режим чрезвычайного положения сроком на три года. В это время будет запрещена деятельность любых партий, будут расследоваться преступления, совершенные в Одессе, на Майдане, в Донбассе.

В мае 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие законность февральского переворота, объявили о своей независимости от Киева. Тогда же началась военная операция Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.