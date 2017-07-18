В одном из "зданий-книжек" на Арбате произошел пожар

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Пожар произошел в одном из домов на Новом Арбате. По одним данным, возгорание зафиксировано в ремонтируемом здании. По другой информации, пожар возник в одном из "зданий-книжек", в котором расположены кафе, бары, рестораны и магазины.

На Новом Арбате в Москве загорелась высотка. Как сообщает "Интерфакс", пожар произошел в одном из "зданий-книжек".

Возгорание зафиксировано в доме №15 на уровне примерно четвертого или пятого этажа. В этом здании расположены кафе, бары, рестораны, магазины, а также отделение одного из банков. Из здания валит густой черный дым.

Новый Арбат горит ���� pic.twitter.com/CD4wqG19fP — Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.

В то же время, ТАСС сообщает о пожаре в районе дома №17 в ремонтируемом здании. Вероятно, загорелась обшивка.

По данным Агентства "Москва", возгоранию подверглась гостиница, в которой проходит реконструкция. На место прибыли 12 пожарных автомобилей.

По последним данным площадь пожара составляет 200 квадратных метров.