Власти Крыма заявили о туристической блокаде со стороны Украины

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Украина начала создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать украинским туристам посещать курорты полуострова. Эти меры "продиктованы страхом" того, что украинцы смогут увидеть реальный Крым, а не навязанный киевской пропагандой.

Киев пытается помешать украинским туристам приезжать на крымские курорты, передает РИА Новости слова главы регионального межнационального комитета Заура Смирнова.

По его словам, служащие госпогранслужбы Украины получили приказ от киевского руководства создавать искусственные препятствия на границе с полуостровом.

По мнению Смирнова, эти меры "продиктованы страхом" того, что украинцы смогут увидеть реальный Крым, а не навязанный киевской пропагандой.

Ранее крымское погрануправление ФСБ заявило о том, что на въезде в Крым со стороны Украины образовались многокилометровые очереди. Время ожидания составляло порядка 13 часов.

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