Порошенко прокомментировал заявление ДНР о создании Малороссии

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет в состав страны Донбасс и Крым, несмотря на заявления главы самопровозглашенной ДНР о создании государства Малороссия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, передает РИА Новости.

Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", - написал в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. По его мнению, это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.