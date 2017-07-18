Порошенко прокомментировал заявление ДНР о создании Малороссии
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет в состав страны Донбасс и Крым, несмотря на заявления главы самопровозглашенной ДНР о создании государства Малороссия.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, передает РИА Новости.
Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.
"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", - написал в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. По его мнению, это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.