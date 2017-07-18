12:06, 18 июля 2017

Порошенко прокомментировал заявление ДНР о создании Малороссии

Теги:  Украина  порошенко  донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет в состав страны Донбасс и Крым, несмотря на заявления главы самопровозглашенной ДНР о создании государства Малороссия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина восстановит суверенитет над  Донбассом и Крымом, передает РИА Новости.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", - написал в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия на территории бывших регионов Украины, кроме Крыма. По его мнению, это последнее предложение для прекращения конфликта между Донбассом и Украиной.

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