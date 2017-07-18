Пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате ликвидирован

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В МЧС сообщили, что возгорание в "доме-книжке" на Новом Арбате удалось ликвидировать. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

В МЧС заявили, что пожар, который возник в доме №15 на улице Новый Арбат, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС отметили, что площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Пожар в доме №15 на улице Новый Арбат возник ранее во вторник. В МЧС заявили, что здание находится на реконструкции. В результате возгорания никто не пострадал.

По одной из версий, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при строительных работах. Также рассматривается "электротехническая версия".