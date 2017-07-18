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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Цветочный джем". Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы.

Фестиваль "Цветочный джем" станет главным городским праздником лета. Об этом сообщает АГН "Москва". "20 июля открывается фестиваль "Московское лето". Может быть, наконец-то это подвигнет наступить настоящему лету в Москве. Фестиваль будет проходить на 40 площадках, будет участвовать 39 российских регионов, около 20 зарубежных представителей", - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, во время фестиваля пройдет ряд российских и международных конкурсов. "Так что будет интересно, приглашаю всех прийти на фестиваль", - отметил Собянин.

Мэр также отметил, что конкурс кондитеров на создание рецепта конфеты "Москва" пройдет в столице в рамках фестиваля. "На одном из конкурсов будет создан бренд конфет "Москва". В городе есть торт "Москва", конфет "Москва" пока нет. Поэтому надеюсь, что москвичи получат еще один замечательный бренд и вкусную продукцию. Кроме того, будут проводиться конкурсы цветочных дизайнеров. И ряд других конкурсов", - отметил Собянин.

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа. На 40 площадках по всему городу гости смогут увидеть необычные цветочные композиции, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств, посетить концерты и представления и принять участие в мастер-классах.