Отец "пьяного мальчика" дал подписку о неразглашении тайны следствия

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Громкое дело о шестилетнем Алёше Шимко, погибшем под колесами машины в Балашихе, продолжается. Следствию предстоит выяснить, на каком этапе в пробы крови ребёнка попал спирт. Во вторник отец Алёши во второй раз пришёл в Следственный комитет.

Второй визит Романа Шимко в здание Следственного комитета получился вдвое короче, чем первый - в кабинете следователя он и адвокат провели около часа. Тем не менее, отзывы о ходе расследования вновь позитивные, дело продвигается, рано или поздно выяснится, как 2,7 промилле попали в кровь погибшего ребёнка, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня комментарии прессе намного суше и сдержаннее - отец сбитого насмерть шестилетнего мальчика дал подписку о неразглашении тайны следствия. Принципиальный поворот в деле о халатности, в котором по-прежнему нет обвиняемых - будет проведена повторная экспертиза. Цель – установить, на каком этапе в пробы крови попало запредельное количество спирта. Ребёнок должен был выпить до 200 граммов водки натощак и быть без сознания, а не бежать по двору, как указывают свидетели.

Семья шестилетнего Алёши Шимко выражает следователю, ведущему расследование о халатности, доверие. Примечательно, что его ведет полковник Юрий Лаврецкий, занимавшийся делом "школьного стрелка" в Отрадном, когда 15-летний подросток застрелил двух человек. Это случилось в феврале 2014 года. Параллельно в другом уголовном деле - о нарушении правил дорожного движения - все идёт к логическому завершению. Ольга Алисова, сбившая ребёнка, знакомится с материалами и протоколами, находясь в следственном изоляторе. Такую меру пресечения ей избрали за нарушение подписки о невыезде.

Автотехническая экспертиза установила - Алисова могла бы избежать гибели маленького пешехода, если бы применила экстренное торможение, но не сделала этого. Свидетели указывают: двигаясь на машине по двору 23 апреля, она разговаривала по телефону. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть ребенка, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".