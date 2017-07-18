В институте им. Свержевского провели уникальную операцию

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Московским медикам удалось дать пациентке то, чего у неё никогда не было. Причём, в буквальном смысле слова. После нескольких часов сложнейшей операции у молодой женщины наконец появилась надежда воспринимать звуки полноценно.

Носить короткие стрижки и не жаловаться на слух для Алены это казалось неосуществимой мечтой. У неё редчайший диагноз, врожденная аномалия - полностью отсутствуют одна ушная раковина и наружный слуховой проход, передает "ТВ Центр". Но после обследования в столичном НИИ отоларингологии выяснилось: есть шанс, что операция все исправит.

"Нам довольно-таки сильно повезло, поскольку у пациентки есть полностью структура среднего уха, то есть у неё имеются слуховые косточки, внутреннее ухо и сохранный слуховой нерв. И он способен на очень хорошем уровне воспринимать звук", - рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Павел Сударев.

Во время операции как раз и предстояло сформировать наружный слуховой проход, и собственно саму ушную раковину. Алёна долго не раздумывала.

Операция сложная. Требует ювелирной точности. Практически вся проводится под микроскопом. Опасностей довольно много - ведь слуховой проход создают в структуре височной кости, а там большое количество каналов, лицевой нерв, сонная артерия, очень близко и оболочки головного мозга.

В операции занята целая команда - не только специалисты из отдела микрохирургии уха, но и пластические хирурги. Они подхватят работу коллег - установят специальный эспандер.

Несколько дней Алёна проведет в стационаре под наблюдением врачей. Вторая и уже исключительно пластическая операция предстоит ей через два-три месяца - по созданию ушной раковины. После неё можно будет подумать и о модных коротких стрижках.

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев, "ТВ Центр".