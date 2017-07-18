В Академическом районе Москвы появится новый парк

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Новый парк площадью 16 гектаров появится рядом с Эндокринологическим научным центром в Академическом районе столицы.

На месте, где до недавнего времени располагались автомобильные базы и склады металлолома, сейчас идут работы по благоустройству. Создаются дорожки из гравия, тропинки и прогулочные зоны, которые вымостят плиткой. Скоро здесь построят также детские и спортивные площадки, установят лавочки, освещение и искусственные холмы, передает "ТВ Центр".

Сейчас на территории растет почти три тысячи деревьев и 2 тысячи кустарников, почти столько же ещё высадят до конца октября. Первых посетителей парк примет уже ко Дню города.